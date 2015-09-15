Євробаскет-2015 встановив новий рекорд відвідуваності матчів

На матчі чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд вже продано 560 тис. квитків, повідомляє Sportando.com.

В рамках змагань, які ще в самому розпалі пройшли тільки матчі групового раунду (у Німеччині, Латвії, Франції та Хорватії), а також першої стадії плей-офф - 1/8 фіналу (всі ігри плей-офф проходять у Франції).

Для порівняння, загальна відвідуваність матчів Євробаскету-2011 склала 357 тис. осіб, а Євробаскет-2013 подивилися лише 328 тис.

Чемпіонат Європи з баскетболу проходить з 5 по 20 вересня. Збірна України вибула з боротьби за підсумками групового етапу, де здобула лише 1 перемогу при 4 ураженнях і зайняла останнє 6-е місце в турнірній таблиці.