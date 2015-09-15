У суперники збірної України по відбору до ЧС-2018 може додатися команда Косово

Про це заявив генаральный секретар УЄФА Джанні Інфантіно, повідомляє ТАСС.

Засідання виконкому пройде на Мальті 17-18 вересня. "Розгляд заявки Косово включено до порядку денного", - повідомив Інфантіно.

Президент Федерації футболу Косово Фаділ Вокррі зазначив, що у його організації високі шанси на включення до складу УЄФА. "УЄФА демонструє бажання вирішити проблему Косово", - сказав він.

Косово може стати повноправним членом УЄФА на щорічному конгресі організації, який пройде в березні 2016 року в Будапешті (Угорщина). Членство в УЄФА необхідно для участі у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2018, який пройде в Росії.

У разі прийняття Кососво в ряди УЄФА, національна збірна потрапить у відборі до ЧС-2018 в Групу І, єдину в якій зараз знаходяться 5 команд - Хорватія, Ісландія, Україна, Туреччина і Фінляндія. У всіх інших групах знаходяться по 6 команд.