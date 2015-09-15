Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

У першій п'ятірці також представлені боксери з Казахстану, Мексики, Росії та Філіппін.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко очолив незалежний комп'ютерний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличко. На даний момент перша п'ятірка рейтингу BoxRec P4P виглядає наступним чином: 1. Володимир Кличко, Україна, суперважка вага. 2. Геннадій Головкін, Казахстан, середня вага. 3. Сауль Альварес, Мексика, середня вага. 4. Сергій Ковальов, Росія, напівважка вага. 5. Менні Пак'яо, Філіппіни, напівсередня вага.

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