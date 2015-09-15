Федерація баскетболу України роз'яснила свою позицію щодо використання бренду "Динамо" (Київ)

ФБУ зазначає, що є самостійною та відокремленою громадською організацією і не має будь-якого управлінського чи іншого розпорядчого впливу на інші самостійні громадські організації, в тому числі і на «Баскетбольну команду «Динамо» Київ», повідомляє прес-служба ФБУ.

Разом з тим, Федерація баскетболу України не має наміру повторно реєструвати громадську організацію «Баскетбольна команда «Динамо» Київ», оскільки під такою назвою вона вже зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією ще 09 квітня 1999 року.

ФБУ впевнена, що у подальшому спільні зусилля, об`єднання вболівальників і «фанів» будуть направлені лише на повагу вітчизняного спорту – футболу, баскетболу, тощо, на повагу спортивних історій і традицій «Динамо» (Київ). "Це значно розширить коло прихильників українського футболу і баскетболу, надасть можливість вщент заповнити трибуни стадіонів під час футбольних баталій на стадіонах, а при «несприятливій» погоді і взимку – баскетбольні майданчики", - йдется у заяві ФБУ.

11 вересня президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс направив офіційного листа Міністру молоді та спорту України Ігорю Жданову та президенту Федерації баскетбола України Михайлу Бродському щодо спроб початку реєстрації баскетбольного клубу "Динамо" (Київ). У своєму листі Суркіс зазначав, що ФК "вважає в цьому спробу нечесного та неправомірного використання бренду". Також у листі наголошувалося, що ФК "Динамо" (Київ) є абсолютним власником бренду, назви та знаків для товарів і послуг.