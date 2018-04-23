Чому дискваліфікували Дерюгіну

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) повідомила про дискваліфікацію тренера українських гімнасток Ірини Дерюгіної. Українка виключена з технічного комітету FIG, у неї відбирають суддівську ліцензію і забороняють брати участь в будь-яких заходах FIG, зокрема як членові делегації. Все це — аж на 8 років, до кінця олімпійського циклу 2012-2016. У заяві FIG перераховуються пункти Дисциплінарного кодексу, які порушила український тренер і віце-президент національної федерації. Оскільки Ірина Дерюгіна відмовилася давати коментарі УНІАН, зіславшись на проведення завтрашньої конференції, ми вирішили звернутися до інших представників вітчизняної гімнастики.

На наші запитання відповіла СТЕЛЛА ЗАХАРОВА, Олімпійська чемпіонка СРСР зі спортивної гімнастики і давній опонент Ірини Дерюгіної. Стелло Георгіївно, як по-вашому, наскільки є справедливим рішення FIG про дискваліфікацію Ірини Дерюгіної?

У 2000 році було перше попередження пані Дерюгіній через необ`єктивне суддівство. В результаті вона була відчужена на рік від суддівства. Скільки я живу і працюю, я не знала випадку, щоб були прийняті такі жорсткі заходи Міжнародною Федерацією гімнастики. Це треба було щось таке натворити серйозне, щоб федерація одностайно (!), хочу це підкреслити, за підписом Президента Бруно Гранді ухвалила таке рішення і такі санкції щодо Дерюгіної.

Я українка. Я повернулася до України з такої “жирної” країни Швеції, де ми себе відмінно почували. Але я повернулася, щоб своїми знаннями і умінням допомагати своїй країні. І наскільки я була відкрита і чиста, настільки пані Дерюгіна зі своїм кланом не дала мені працювати. Вони знищили хороші традиції в українській художній гімнастиці.

Я абсолютно не хочу підтримувати її і вважаю, що ухвалене рішення художньої федерації правильне.

Чому саме зараз, коли українська школа художньої гімнастики перебуває в зеніті слави, до Ірини Іванівни застосували такі санкції, адже, як ви кажете, про порушення з її боку знали і раніше?.. Моя думка: на той момент не було підстав. А зараз, напевно, є вагомі причини, на основі яких Міжнародна федерація застосувала такі санкції. Чому Міжнародна федерація не застосовує таких санкцій до спортивної гімнастики, до батута, до акробатики, до тієї ж легкої атлетики чи плавання або інших видів спорту? Чому такі санкції пред`являють тільки художній гімнастиці? Треба над цим замислитися.

Пані Дерюгіна не повинна скаржитися. Вона на свій турнір одержала півмільйона доларів з держбюджету. Нам такі гроші ніколи і не снилася. І за такі гроші, повірте мені, можна і купити медалі.

У деяких спортивних колах кажуть, що дискваліфікація Дерюгіної – результат фінансового лобі Ірини Віннер (відомий російський тренер з художньої гімнастики). А як Ви гадаєте, Росія приклала свою руку до “відставки” Ірини Іванівни?

Я думаю, це відбулося незалежно від Росії. Не треба акцентувати увагу на цьому. Щоб сьогодні відмити свою особу, той же пан Бубка і його команда хочуть прокоментувати ситуацію таким чином, що винна тільки Віннер. А що було в 2000 році? Теж Віннер винна? Перший дзвінок прозвучав. Не треба звинувачувати когось, треба перш за все шукати причину в собі. А зараз звинувачуються всі, але тільки не пані Дерюгіна.

Як позначиться цей конфлікт на репутації українських гімнасток напередодні Олімпіади в Пекіні і як відіб`ється на іміджі вітчизняної гімнастики в цілому? Мені це дуже сумно коментувати і боляче. Ганну Безсонову і решту дівчаток мені в цій ситуації насправді дужешкода. Школа Дерюгіної була б в 10 разів достойнішою, якби вона сьогодні дійсно відстоювала інтереси художньої гімнастики і не знищувала все хороше, що зустрічала на своєму шляху у Федерацію. Скільки стерто відомих імен у Федерації. Мені дуже шкода дітей, які створювали художню гімнастику і приносили славу Україні не тільки сьогодні, але і раніше: і Вітриченко, і Серебрянська, і Годунко і маса інших імен, яких зараз не чутно і не видно чомусь. Вітриченко виїхала до Іспанії і працює там. Чому? Чому люди – історія української художньої гімнастики – сьогодні вигнані?

Чи відомі у світовій практиці такі скандали і чим вони закінчувалися? Я вперше таке бачу. Я не чула, щоб у світовій практиці застосовували такі жорсткі санкції. Але повірте мені, якщо такі санкції прийняті щодо художньої гімнастики, тобто безпосередньо до Ірини Іванівни Дерюгиної, а не до будь-кого іншого, значить треба зробити відповідні висновки. Диму без вогню не буває. Є ще прислів`я: “Бог шельму мітить”.

Як Ви вважаєте, чи означає цей скандал початок кінця школи Дерюгіної? Я думаю, так. Треба задуматися над всіма діяннями Дерюгіної і поставити крапку. Вона не давала працювати нікому. Мене, як людину, яка теж увійшла до історії сьогоднішньої гімнастики, вони знищили, стерли разом зі своїм кланом, у тому числі і паном президентом Української федерації гімнастики Коржем (велосипедистом, вибачте мені, таке вперше в українській історії) і паном Бубкою. Неугодних людей прагнуть стерти.

Я не хочу її сьогодні підтримувати. Нехай вона відмиває себе сама. Одержувати півмільйона доларів на свої турніри! У нас в країні проходить чотири міжнародні турніри. Ми не бачили навіть близько таких грошей. Таких бюджетів не мають навіть федерації Олімпійських видів спорту, річних, хочу підкреслити. Невже у нас немає хороших спортивних традицій, гарних видів спорту, що ми сьогодні ставимо акцент тільки на художній гімнастиці, яка тільки недавно стала олімпійським видом спорту. Невже у нас тільки один вид спорту в країні - художня гімнастика? А інші де?

Я не знаю, що зі мною буде, що зі мною зроблять, але я хочу щоб сьогодні український народ почув справжню правду, як знищувалися турніри, у тому числі і мій турнір, як не даються судді, як не дається фінансування, як не даються команди і снаряди. І завжди на це є виправдання. Дерюгіна нехай відповідає за свої діяння сама. Справедливо і правильно міжнародна громадськість зробила такий висновок, щоб надалі такої корупції не було. У спорті повинна бути чиста боротьба. А в тій федерації, де медалі купуються, – це боротьба нечиста.

Своєю позицією з приводу дискваліфікації Ірини Дерюгіної з УНІАН поділився і президент Української федерації гімнастики, віце-президент МОК ВІКТОР КОРЖ: Новиною для мене була тільки міра санкцій. Те, що міжнародні керівники можуть піти на брудні дії, було зрозуміло. Це загострення конфлікту, який триває роками. Ірина – видатний фахівець, видатна спортсменка, видатний тренер. Вона увійшла до десятки найбільш видатних гімнасток всіх часів. І, безумовно, для декого вона незручна. Сьогодні це прояв боротьби за золоту Олімпійську нагороду. Ірина завжди готує до змагань фаворитів. Дехто не може пережити, що Ганна Безсонова перемогла на Чемпіонаті світу минулого року. Така ситуація декого не влаштовує. Сьогодні використовуються всі технології для дискримінації, щоб розхитати упевненість і зірвати підготовку наших дівчат. У них нічого не вийде. Наші дівчата вже пройшли все круги пекла, які тільки можна. Але це рішення ніяк не позначиться на їх тренуваннях. Йде нормальний тренувальний процес. Дуже шкода, що так нечесно проходить спортивна боротьба.

Офіційних підстав для таких санкцій немає. Все це відбулося з порушенням Олімпійської Хартії, статуту Міжнародної федерації гімнастики. Ірина вибрана Конгресом. І лише Конгрес має право змінити її статус. Санкції безпрецедентні, вони абсолютно не передбачаються статутом.

Ми захищатимемо свої права. Ми, безумовно, подамо до суду апеляції. І повідомимо про нашу позицію всюї міжнародну гімнастичну громадськість. Я вважаю, головне – надати цьому випадку максимальної гласності. І вся міжнародна громадськість подивиться на архаїчний рівень деяких міжнародних керівників. Не можна собі уявити, щоб в демократичній Європі відбувалися такі маразматичні речі.

Анна Ященко