"Реал" і "Шахтар" вийдуть на поле у домашній формі

Стали відомі кольору форми мадридського «Реала» і донецького «Шахтаря», які сьогодні відкриють груповий етап Ліги чемпіонів, повідомляє Sport.ua.

Обидві команди зіграють у своїх домашніх комплектах – «Реал» в білому, а «Шахтар» вийде на поле в чорно-помаранчевій формі.

Як повідомляв УНІАН, матч 1-го туру Ліги чемпіонів «Реал» - «Шахтар» відбудеться сьогодні в Мадриді і розпочнеться о 21:45.