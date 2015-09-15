"Реал" і "Шахтар" вийдуть на поле у домашній формі
13:46, 15 вересня 2015Спорт
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«Реал» зіграє в білому, а «Шахтар» вийде на поле в чорно-помаранчевій формі
xsport.ua
Стали відомі кольору форми мадридського «Реала» і донецького «Шахтаря», які сьогодні відкриють груповий етап Ліги чемпіонів, повідомляє Sport.ua.
Обидві команди зіграють у своїх домашніх комплектах – «Реал» в білому, а «Шахтар» вийде на поле в чорно-помаранчевій формі.
Як повідомляв УНІАН, матч 1-го туру Ліги чемпіонів «Реал» - «Шахтар» відбудеться сьогодні в Мадриді і розпочнеться о 21:45.
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