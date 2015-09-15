Тенісистка Бондаренко виграла стартовий матч на турнірі в Токіо
13:25, 15 вересня 2015Спорт
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У Токіо (Японія) стартував тенісний турнір Japan women's Open Tennis, де в матчі 1-го кола українка Катерина Бондаренко обіграла найсильнішу спортсменку змагань відповідно до світового рейтингу Карлу Суарес-Наварро з Іспанії.
Бондаренко обіграла на старті турніру в Токіо 12-ю ракетку світу / sapronov-tennis.org
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє Великий теніс України.
У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) іспанка на даний момент займає 12-у сходинку, а українка - 85-у. Для українки це вже друга перемога над іспанкою - Бондаренко взяла верх у їх першому протистоянні в 2011 році в Бадгастайні (Австрія).
У другому раунді українська тенісистка зіграє з Ярмілою Гайдошовою. Представниця Австралії раніше обігравала Бондаренко в їх єдиному матчі, що відбувся в Люксембурзі ще в 2005 році.
У той же час, на паралельному турнірі в Квебеку (Канада), інша українка Катерина Козлова з розгромним рахунком програла Тамірі Пашек з Австрії - 1:6, 1:6.
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