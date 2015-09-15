Мадридський "Реал" втратив звання найдорожчого клубу світу

Клуб Національної футбольної ліги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" був названий найдорожчим спортивним клубом світу за версією журналу Forbes, повідомляє ТАСС, з посиланням на редакцію журналу.

Раніше це звання належало іспанському футбольному клубу "Реал".

Попередня версія рейтингу була складена в середині липня. Тоді видання оцінило мадридський клуб в $3,26 млрд. На даний момент "Даллас" оцінюється в $4 млрд.

Третє і четверте місця в списку найдорожчих клубів ділять ще один представник НФЛ "Нью-Інгленд Пэтриотс" і клуб Національної бейсбольної ліги "Нью-Йорк Янкіз" (обидва - 3,2 млрд). На п'ятому місці знаходиться іспанський футбольний клуб "Барселона" (3,16 млрд).