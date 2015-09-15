Ветеран "Шахтаря" Воробей: Іспанські команди підходять донеччанам за стилем гри

Ветеран донецького "Шахтаря" Андрій Воробей, який виступав в команді впродовж 10 років, перед грою з "Реалом" зазначив, що іспанські команди підходять за стилем гри гірникам, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Зокрема, Воробей зазначив: "З мадридської командою ми ще жодного разу не зустрічалися. Це безперечно один з найсильніших суперників у Лізі чемпіонів. Особисто для мене не так важливо, з яким рахунком закінчиться матч, скільки цікаво подивитися саму гру. Хочу побачити, на що «Шахтар» здатний в подібних поєдинках".

Стосовно того, на яких компонентах гри, крім захисту, слід зробити акцент, щоб показати гідний футбол в Мадриді, Воробей зазначив: "Індивідуальна опіка, наприклад, навряд чи чимось допоможе. Іспанські команди «Шахтарю» підходять за стилем, «гірники» можуть їм протистояти. Вони грають схожим чином. Донеччанам важче справлятися з німецькими або італійськими колективами. Думаю, підопічним Мірчі Луческу треба діяти, як у виїзному матчі з «Рапідом»: тактично грамотно, чітко, акуратно, не поступаючись в боротьбі".

Окрім того, ветеран гірників особливо відзначив настрій на майбутній матч: "З «Реалом» граєш чи не кожен день, для декого, може, це буде єдиний матч з «Королівським клубом» в кар'єрі. Так що хлопці налаштуються і будуть віддаватися на сто відсотків. Якщо вдасться сконцентруватися, то у мадридців можуть бути проблеми".

А щодо дій гравців атакуючого плану в обороні, таких як Тейшейра і Тайсон, екс-гравець гірників вважає: "У Відні вони відбирали м'ячі у власному штрафному майданчику. Так що з цим у хлопців проблем не виникне. Але я вважаю, що їм не варто повністю зациклюватися на обороні. Це ті гравці, які повинні реалізовувати свій потенціал попереду. Їм треба шукати простір для контратак".

Як повідомляв УНІАН, матч "Реал" - "Шахтар" відбудеться 15 вересня у Мадриді. Початок гри о 21.45 за київським часом.