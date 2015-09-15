Гравцям "Челсі" заборонили жартувати на тренуваннях

Головний тренер «Челсі» Жозе Моурінью заборонив гравцям лондонської команди жартувати під час тренувань, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

Таке рішення 52-річний португальський фахівець прийняв через невдалий старт «синіх» у чемпіонаті країни — лондонці займають 17-е місце після п'яти турів. На думку Моурінью, футболісти повинні повністю сконцентруватися на тренувальному процесі, щоб виправити ситуацію.

Старт в нинішньому чемпіонаті Англії став найгіршим для «Челсі» за останні 29 років. У п'яти зустрічах команді Моуріньо вдалося набрати лише чотири очки.

У середу, 16 вересня, «сині» стартують у груповому турнірі Ліги чемпіонів домашнім матчем з ізраїльським «Маккабі». Також в цій груп виступають київське "Динамо" і португальський "Порту".

У суботу, 19 вересня, команда Моурінью в 6-му турі першості країни проведе вдома принциповий матч з «Арсеналом».