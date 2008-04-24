Міліція ретельно пастиме фанів чотирьох футбольних клубів України

Перший заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир МАЄВСЬКИЙ заявляє, що провокації і хуліганські дії на футбольних матчах не перешкодять міліції готуватися до забезпечення правопорядку під час проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в Києві він заявив: "Якщо хтось думає, що цим можна зірвати підготовку до Євро-2012 або можна продовжувати проводити такі хуліганські дії, то він помиляється, тому що у нас в органах внутрішніх справ є достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити правопорядок".

В.МАЄВСЬКИЙ наголосив, що в рамках підготовки до забезпечення правопорядку під час Євро-2012 міліція ініціює ряд змін до законодавства, зокрема, введення більш жорсткої відповідальності за хуліганство під час футбольних матчів.

Разом із тим, за його словами, в першу чергу турбуватися про поведінку вболівальників під час матчів повинні самі організатори, а пропускний режим на стадіони повинні здійснювати співробітники служби безпеки клубів. "Вся Європа так давно працює. Давайте перейдемо і ми", - сказав він, зазначивши, що "міліція готова бути в резерві, і в таких випадках відповідно реагувати".

За словами В.МАЄВСЬКОГО, у даний час створюються резерви міліції, які перебуватимуть на кожному матчі.

Кажучи про футбольних уболівальників, які викликають занепокоєння своєю поведінкою, В.МАЄВСЬКИЙ назвав уболівальників клубів "Динамо", "Карпати", "Дніпро" і "Чорноморець". "Давайте будемо разом ними управляти", - запропонував він, запевнивши, що у разі виникнення правопорушень і інцидентів міліція "діятиме в рамках закону, але жорстко".

В.МАЄВСЬКИЙ сподівається, що до проведення Євро-2012 буде прийнятий ряд змін до законодавства, які, зокрема, передбачатимуть кримінальну відповідальність за занесення файєрів на стадіон.

За його словами, зараз на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект про внесення змін до Адміністративного і Кримінального кодексів. Зокрема, йдеться про те, щоб через суд забороняти відвідувати футбольні матчі тим, хто двічі притягувався до адміністративної відповідальності за правопорушення під час матчів.

В.МАЄВСЬКИЙ також висловився за необхідність заборони продажу алкогольних напоїв поблизу стадіонів.

Крім того, за його словами, з огляду на інцидент, що стався 20 квітня на стадіоні в Охтирці, міліція запевняє, що вживе всіх заходів для того, щоб забезпечити правопорядок під час наступних футбольних матчів 25 і 26 квітня, а також попереджає про відповідальність за правопорушення.