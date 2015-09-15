Торонто може відмовитися від участі в конкурсі на проведення Олімпіади 2024

Про це повідомляє з посиланням на джерела в мерії міста повідомляє The Toronto Star, пишуть Ведомости.

За інформацією джерела The Toronto Star, таке рішення було прийнято після того, як мер міста Джон Торі не отримав належної підтримки з боку уряду провінції Онтаріо. Також досить низьким виявився інтерес до проведення Ігор з боку приватних інвесторів і потенційних спонсорів. Між тим лише подача заявки на проведення Ігор обійдеться Торонто в $60 млн. Торі припускав зібрати цю суму за рахунок приватних інвесторів.

З 10 по 26 липня поточного року Торонто приймав Панамериканські ігри, і організація турніру обійшлася місту в $2 млрд, а самі Ігри стали найдорожчими в історії. Раніше Торонто п'ять разів невдало претендував на проведення Олімпіад.

За повідомленням ЗМІ, мер Торонто Торі сьогодні (15 вересня) виступить на спеціальній прес-конференції, на якій може офіційно оголосити рішення щодо відправки в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявки на проведення Ігор.

Раніше необхідні папери в офіс МОКа відправили Рим, Гамбург, Будапешт, Париж і Лос-Анджелес. Прийом заявок на проведення Олімпійських ігор 2024 завершиться опівночі 15 вересня. У квітні-травні 2016 р. МОК остаточно затвердить число міст-кандидатів, які претендують на організацію змагань. Рішення про місце проведення Ігор-2024 МОК прийме в 2017 р.