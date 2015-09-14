ЗМІ: справу про корупцію у ФІФА буде розширено

За її словами, можна чекати висунення нових звинувачень, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністр не назвала якихось прізвищ або строків висування звинувачень.

Лінч взяла участь у спільній прес-конференції в Цюріху зі своїм швейцарським колегою Міхаелем Лаубером, який повідомив, що прокуратура Швейцарії провела обшуки за кількома адресами в рамках цього розслідування.

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У травні американські прокурори звинуватили дев'ять членів керівництва ФІФА в здирстві, відмиванні грошей і шахрайстві. Як підозрюється, вони організували корупційну схему, яка працювала протягом двох десятиліть, дозволяючи брати багатомільйонні хабарі.