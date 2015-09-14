ЗМІ: справу про корупцію у ФІФА буде розширено
23:44, 14 вересня 2015Спорт
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Міністр юстиції США Лоретта Лінч заявила, що розслідування випадків корупції у ФІФА буде розширено.
REUTERS
За її словами, можна чекати висунення нових звинувачень, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Міністр не назвала якихось прізвищ або строків висування звинувачень.
Лінч взяла участь у спільній прес-конференції в Цюріху зі своїм швейцарським колегою Міхаелем Лаубером, який повідомив, що прокуратура Швейцарії провела обшуки за кількома адресами в рамках цього розслідування.
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У травні американські прокурори звинуватили дев'ять членів керівництва ФІФА в здирстві, відмиванні грошей і шахрайстві. Як підозрюється, вони організували корупційну схему, яка працювала протягом двох десятиліть, дозволяючи брати багатомільйонні хабарі.
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