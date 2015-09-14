Іванчук і Ельянов виграли перші партії 1/32 фіналу Кубка світу з шахів

У Баку завершилися перші партії 1/32 фіналу Кубка світу з шахів, де свої партії виграли українці Василь Іванчук і Павло Ельянов, повідомляє офіційний сайт турніру.

Іванчук чорними грав проти Максима Родштейна з Ізраїлю, зумів надійно вибудувати оброну і, в свою чергу, скористався помилкою суперника в атаці - 0:1.

У партії ж Ельянова проти Олександра Іпатова з Туреччини українцю білими вдалося провести потужну атаку і здобути перемогу з позиції сили.

У свою чергу, Олександр Арещенко і Левон Аронян (Вірменія) зіграли внічию, Веі І (Китай) здолав білими Юрія Вовка - 1:0, а Антон Коробов білими поступився Дмитру Андрейкіну (Росія) - 0:1.

Кубок світу з шахів проходить у Баку (Азербайджан) з 10 вересня по 5 жовтня.