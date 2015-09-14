Луческу перед грою з "Реалом": Якщо б грали в Донецьку, то починали з рахунку 1:0

У Мадриді, напередодні матчу 1-го туру Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" - "Шахтар" відбулася передматчева прес-конференція головного тренера української команди Мірчі Луческу, який оцінив майбутнє протистояння.

Зокрема, тренер гірників зазначив: "Якби ми грали в Донецьку, то розпочинали б матч з рахунку 1:0. На жаль, вже півтора року ми не граємо на рідному стадіоні, сподіваємося, що коли-небудь повернемося додому. Складно бути не поруч з нашими вболівальниками, більшість часу проводимо в літаках. Ми зустрічаємо наших уболівальників в інших містах, але їх дуже мало. Мені доводиться бути не лише тренером, а й мотиватором, щоб тримати гравців під напругою. Я звик до роботи з молодими футболістами. До молоді треба ставитися по-іншому. В якомусь плані навіть виховувати. Мені подобається передавати їм свій досвід".

Відповідаючи на питання про те, на що розраховує головний тренер гірників у нинішній, шостій за рахунком для команди ЛЧ, Луческу зазначив: "Головне – залишити гарне враження про себе в цьому розіграші Ліги чемпіонів. Ми дуже поважаємо «Реал» Мадрид і гравців команди. Впевнений, що ми зіграємо гідно і добре. Я говорив, що доводиться постійно атакувати. Не те щоб ми не вміли оборонятися, просто ми мало обороняємося, тому що суперники мало атакують. Проблема в тому, що ми в який раз починаємо Лігу чемпіонів з виїзного матчу. «Реал» і ПСЖ в цьому плані мають певну перевагу".

А говорячи про втрати у міжсезоння Луїса Адріано і Дугласа Кости тренер зазначив: "Нам у будь-якому випадку потрібно підтримувати імідж «Шахтаря» на міжнародному рівні. Нас багато вважають провідним клубом Східної Європи. Наша гра може постраждати від цих трансферів, але через ситуацію на сході України ми не купували нових гравців. Намагаємося орієнтуватися на молодих українських гравців. Довіряти тим, хто були і зараз перебувають з нами. Вони нічим не слабші за тих, хто пішов. Я вірю в своїх гравців, незважаючи на ті умови, які склалися в країні".

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня "Шахтар" проведе матч 1-го туру Ліги чемпіонів в Іспанії проти мадридського "Реала".