Всі три учасники тенісного US Open від України піднялися в світовому рейтингу

Асоціація тенісистів-професіоналів оновила рейтинг найкращих гравців планети за підсумками Відкритого чемпіонату США, де троє учасників змагань від України поліпшили свої позиції, повідомляється на офіційному сайті АТР.

Олександр Долгополов з 39-го місця піднявся на 35-е (+4 позиції), Сергій Стаховський перемістився з 60-ї на 53-у сходинку (+7), а Ілля Марченко - з 120-го на 117-е місце.

Лідером рейтингу, як і раніше, залишається серб Новак Джокович, який виграв US Open. За ним йде фіналіст змагань Роджер Федерер (Швейцарія), третій – Енді Маррей (Великобританія).

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат США проходив у Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.