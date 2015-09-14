Оприлюднено календар збірної України у відборі до Євробаскету-2017
21 листопада національна жіноча збірна України розпочне відбірковий турнір на чемпіонат Європи 2017 року.
Тридцять три команди-учасниці було розподілено на дев’ять груп – шість груп по чотири команди і три групи з трьох команд, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Збірна України потрапила до групи D разом з діючими чемпіонками Європи збірною Сербії, також ми зіграємо з командами Німеччини (нагадаємо, наші дівчата двічі перемагали німкень у відборі на ЄвроБаскет 2015) та Люксембургу.
Дев’ять переможців груп та шість найкращих команд з тих, що посіли другі місця кваліфікуються на жіночий ЄвроБаскет 2017, який пройде в Чехії.
При визначенні шістьох найкращих других місць команд з дев’яти груп, результати проти команд, які посіли четверті місця, буде відкинуто.
Відбірковий турнір на ЄвроБаскет 2017 розпочнеться в листопаді цього року, ігри відбуватимуться в трьох вікнах в клубних сезонах:
Ігрові дні 1 і 2 – 21 і 25 листопада 2015 року;
Ігрові дні 3 і 4 – 20 і 24 лютого 2016 року;
Ігрові дні 5 і 6 – 19 і 23 листопада 2016 року.
Розклад матчів збірної України:
21.11. 2015 Україна – Люксембург
25.11.2015 Німеччина – Україна
20.02.2016 Україна – Сербія
24.02.21016 Люксембург – Україна
19.11.2016 Україна – Німеччина
23.11.2016 Сербія – Україна