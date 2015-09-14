Оприлюднено календар збірної України у відборі до Євробаскету-2017

Тридцять три команди-учасниці було розподілено на дев’ять груп – шість груп по чотири команди і три групи з трьох команд, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Збірна України потрапила до групи D разом з діючими чемпіонками Європи збірною Сербії, також ми зіграємо з командами Німеччини (нагадаємо, наші дівчата двічі перемагали німкень у відборі на ЄвроБаскет 2015) та Люксембургу.

Дев’ять переможців груп та шість найкращих команд з тих, що посіли другі місця кваліфікуються на жіночий ЄвроБаскет 2017, який пройде в Чехії.

При визначенні шістьох найкращих других місць команд з дев’яти груп, результати проти команд, які посіли четверті місця, буде відкинуто.

Відбірковий турнір на ЄвроБаскет 2017 розпочнеться в листопаді цього року, ігри відбуватимуться в трьох вікнах в клубних сезонах:

Ігрові дні 1 і 2 – 21 і 25 листопада 2015 року;

Ігрові дні 3 і 4 – 20 і 24 лютого 2016 року;

Ігрові дні 5 і 6 – 19 і 23 листопада 2016 року.

Розклад матчів збірної України:

21.11. 2015 Україна – Люксембург

25.11.2015 Німеччина – Україна

20.02.2016 Україна – Сербія

24.02.21016 Люксембург – Україна

19.11.2016 Україна – Німеччина

23.11.2016 Сербія – Україна