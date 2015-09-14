Букмекери вважають рівними шанси в парах "Динамо" - "Порту" і "Дніпро" - "Лаціо", "Шахтар" аутсайдер у грі з "Реалом"

Аналітики провідних світових букмекерських контор вважають рівними шанси українських клубів "Динамо" і "Дніпра" у протистояннях з португальським "Порту" і італійським "Лаціо" відповідно. Шанси "Шахтаря" в грі з іспанським "Реалом" вважаються мізерними, повідомляє Bet Explorer.

"Шахтар" першим стартує в єврокубках сезону 2015/16 і проведе свій матч Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом" 15 вересня. У грі, яка відбудеться у Мадриді, на перемогу "Реала" ставки в середньому приймаються з коефіцієнтом 1,16 до 1, на нічию - 7,81 до 1, а на перемогу українського клубу - 15,84 до 1.

У той же час, в парі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Порту"шанси практично рівні. На перемогу "Динамо" в матчі, який відбудеться в Києві 16 вересня, можна поставити з розрахунку 2.96 до 1, на нічию - 3.14 до 1, а на перемогу "Порту" - 2.52 до 1.

Останнім на старт вийде дніпропетровський "Дніпро", який 17 вересня прийме на своєму полі італійський "Лаціо" (Рим) в матчі Ліги Європи. У цьому матчі, на перемогу "Дніпра" можна поставити з коефіцієнтом 2.58 до 1, на нічию - 3.15 до 1, а на перемогу "Лаціо" - 2.74 до 1.

Матчі 1-го туру Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудуться 15-17 вересня.