Українські вболівальники підписуються відразу під двома петиціями президенту за надання громадянства бразильцю Тайсону

Відразу дві петиції з проханням надати громадянство України бразильському футболісту Тайсону зареєстровані на сайті президента України.

Одна з них, що з'явилася 10 вересня, зібрала всього 36 підписів, друга - за 13 вересня, вже набрала 258 підписів. Число підписів постійно зростає.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон може стати громадянином України, якщо одна з петицій з проханням надати йому громадянство збере 25 тисяч відвідувань і президент України після розгляду задовольнить це клопотання.

Раніше сам футболіст висловив бажання виступати за збірну України, якщо у нього буде така можливість.

За правилами ФІФА, кожна збірна може залучити в свої лави гравця з іншої країни. Для цього гравець повинен отримати громадянство країни, під егідою асоціації якої футболіст має намір виступати, а по-друге - прожити на території країни п'ять років і більше. Обійти другу умову можна лише у випадку, якщо гравець, хтось з його біологічних батьків або бабуся з дідусем народилися в цій країні.

Тайсон виступає за українські клуби ("Шахтар" та "Металіст") з 2010 року.