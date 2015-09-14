Тенісистка Бондаренко повернулася в Топ-100 світового рейтингу

Киянка піднялася у світовій класифікації зі 104-го на 85-е місце, повідомляє Тенісний портал України.

Кращими серед українок залишаються харків'янка Еліна Світоліна - 16-а позиція (+1) та Леся Цуренко - 40-а (-3).

Марина Заневська на цьому тижні займає 140-е місце (+1), Ангеліна Калініна - 155-е (+2).

Кращими українками в парному рейтингу є Ольга Савчук - 48-й рядок, Людмила Кіченок - 53 (+4) і Надія Киченок - 67 (+6).

Рейтинг, як і раніше, очолюють Серена Вільямс (США), Сімона Халеп (Румунія) та Марія Шарапова (Росія). А найбільш вражаючого прогресу за останні два тижні домоглася італійка Флавія Пенетта, яка вперше в кар'єрі виграла змагання серії "Великого шолому" в одиночному розряді - Відкритий чемпіонат США. Пенетта перемістилася на 18 місць вгору - з 26-го на 8-е.