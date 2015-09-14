П'ять українських шахістів виступлять у другому раунді Кубка світу

У Баку проходить Кубок світу з шахів, де у другий раунд змагань пробилися 5 з 7 представників України, повідомляє офіційний сайт змагань.

В 1/32 фіналу Олександр Арещенко буде протистояти Левону Ароняну (Вірменія), Юрій Вовк зустрінеться з Веі І (Китай), Павло Ельянов буде грати з Олександром Ипатовим (Туреччина), Василь Іванчук - з Максимом Родштейном (Ізраїль), а Антон Коробов - з Дмитром Андрейкіним (Росія).

Матчі другого раунду турніру пройдуть 14-15 вересня. При необхідності, 16 вересня пройдуть додаткові партії з укороченим контролем часу.

В першому раунді змагань вибули з подальшої боротьби Олександр Моїсеєнко та Андрій Волокітін. Обидва поступилися на тай-брейку, завершивши дві партії внічию - 1:1. У додаткових партіях Моісеєнко програв Лу Шанлею (Китай) - 0,5:1,5, а Волокітін з тим самим рахунком програв Олександру Онищуку з США.

Кубок світу з шахів проходить в Баку з 10 вересня по 5 жовтня.