Легкоатлети Бондаренко і Лупу стали переможцями міжнародних турнірів у Польщі та Франції

Українські легкоатлети Наталія Лупу та Богдан Бондаренко виграли у своїх дисциплінах в змаганнях, що відбулися у Парижі та Варшаві.

Щорічні змагання для національних збірних DécaNation 13 вересня приймав Париж, де збірна України посіла четверте місце (72 очки). Першу трійку склали США (131,5), Росія (120,5) і Франція (86). Позаду нашої збірної — Китай, Японія і Італія.

Найліпше з українців виступила Наталія Лупу. Вона перемогла з бігу на дистанцію 800 метрів — 2.01,96 хв. Марія Шаталова фінішувала другою з бігу на 3000 метрів з перешкодами (9.44,47 хв). Трійки найкращих замкнули Наталія Пигида з бігу на 400 метрів (52,15 с), Анна Плотіцина з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,23 с) й Оксана Окунєва зі стрибків у висоту (1,88 м).

У свою чергу, Богдан Бондаренко переміг на турнірі Меморіал Каміли Сколімовської у Варшаві. Для перемоги йому вистачило здолати плланку на висоті 2,26 м. У Дональда Томаса з Багамських островів друге місце і 2,22 м.