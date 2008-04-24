База Шахтаря викликала захоплення у десанта з Петербурга

Спортивно-тренувальну базу ФК "Шахтар" (Донецьк) 23 квітня відвідали представники ФК "Зеніт" з метою "запозичити досвід".

Як розповів прес-службі ФК "Шахтар" генеральний директор спортивної бази ФК "Зеніт" Вадим Жигунов, "ми приїхали сюди, як то кажуть, запозичувати досвід, ознайомитися з тим, як на базі функціонують усі комплекси, які споруди, потужності, навантаження". "Тобто, подивитися все в цілому і оцінити при своєму будівництві позитивний досвід бази "Шахтаря", - сказав В. Жигунов.

За словами представника "Зеніту", він з колегами "поспілкувався з місцевими фахівцями, які все детально розповіли і показали".

"Скажу без лестощів, база дуже хороша. Можна сказати, європейського рівня. Є що застосувати у нас в Пітері", - сказав В. Жигунов.

На запитання, на базах яких європейських клубів також мають намір побувати представники "Зеніту", В. Жигунов відповів, що в цьому числі іспанський "Реал" і "Барселона", англійський "Арсенал".

На закінчення у гостей з Петербурга запитали, щоб вони не узяли в свій "багаж" з досвіду спортбази "Шахтаря".

З посмішкою "зенітівці" відповіли, що їм не до душі наш клімат. "У вас влітку дуже жарко і вітряно, а значить, необхідні великі об`єми води для поливу. Утримувати поля у нормальному стані за таких умов дуже складно. Але у вас виходить", - сказав В. Жигунов.

Остров