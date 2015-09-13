"Карпати" і "Зоря" зіграли внічию в центральному матчі дня Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали луганську "Зорю" і зіграли внічию - 1:1.

Це був центральний матч туру, в якому зустрічалися команди, що займають 4-е і 6-е місця в турнірній таблиці.

Луганчани, що стоять вище у класифікації, могутніше почали матч і на 12-й хвилині, вже перебуваючи в меншості, відкрили рахунок. Після ауту Пилип Будківський головою скинув м'яч, а Олександр Караваєв на швидкості увірвався в штрафну і пробив точно в дальній кут. За три хвилини до цього, на 9-й, ще один гравець "Зорі" Михайло Сіваков отримав червону картку. Гравець "Карпат" Тарас Худоб'як по центру вривався у штрафний майданчик, і Сіваков завалив суперника на газон - фол останньої надії.

Луганчани утримували свою перевагу в меншості до середини другого тайму. Але, на 65-й хвилині Ігор Худоб'як вирівняв становище. Після флангової передачі Дениса Кожанова праворуч Худоб'як головою відправив м'яч у ворота.

Таким чином, обидві команди втратили по 2 важливі очки і погіршили свій стан в таблиці. "Зоря" набрала 12 очок і опустилася з 4-го на 5-е місце, пропустивши вперед луцьку "Волинь" (14), а "Карпати" з 10-ма очками опустилися на 7-е місце, пропустивши на 6-е полтавську "Ворсклу" (11).

Раніше сьогодні "Волинь" виграла в Одесі у "Чорноморця" (2:1), а "Ворскла" також на виїзді обіграла "Сталь" з Дніпродзержинська - 2:1.

Лідерами турнірної таблиці чемпіонату після 7-ми турів залишаються київське "Динамо" (19), донецький "Шахтар" (16) і дніпропетровський "Дніпро" (14).