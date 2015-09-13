УПЛ, 7-й тур, "Карпати" - "Зоря": онлайн-відеотрансляція

Сьогодні у Львові проходить заключний матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають на своєму полі луганську "Зорю".

У цій грі зійшлися 6-а і 4-а команди турнірної таблиці УПЛ.

До попереднього сезону поїздки луганчан до Львова були одними з найменш привабливих подорожей, адже практично не приносили очок і зовсім марно було розраховувати на виграш - 2 нічиї, при 10 поразках. Однак найвищий успіх «Зорі» (4-е місце в підсумковій таблиці сезону 2014/15) не обійшовся без нової сторінки у відносинах з «Карпатами» - перемога у Львові з рахунком 2:1. Сьогодні ж, коли підопічні Юрія Вернидуба знову змушені заглибитися у внутрішні українські справи оступившись в єврокубках, перед «Карпатами» виникає дуже серйозна перевірка.

Надуспішний старт галичан не отримав продовження у гостьових матчах проти «Динамо» і «Дніпра», хоча останній поєдинок варто записати в актив. Але вдома львів'яни ще очок не втрачали – тому питати з них будуть суворо і в неділю. Є й унікальні риси в учасників цього протистояння. Так, «Карпати» - єдині у змаганнях нинішнього сезону, хто ще не грав внічию, а «Зоря» разом з «Динамо» має найбільш надійний захист (лише 2 пропущених м'ячі за 6 турів).

Підготовку до цього туру в паузі команди провели по-різному: «зелено-білі» віддали перевагу внутрішньому спарингу, а от «Зоря» без багатьох своїх збірників мінімально обіграла «Іллічівець» - 2:1.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом з мінімальною перевагою вважається "Зоря". На перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2,44 до 1, у той час як на перемогу "Карпат" - 2,79 до 1, а на нічию - 3,11 до 1.

Матч "Карпати" - "Зоря" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.