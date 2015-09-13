УПЛ, 7-й тур, "Чорноморець" - "Волинь": онлайн-відеотрансляція

Сьогодні в Одесі проходить матч 7-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Чорноморець" прийматиме луцьку "Волинь".

Зустрічаються команди, які займають передостаннє 13-е і 5-е місця у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Сьогоднішній стан справ «Чорноморця» не дозволяє аргументовано посилатися на історичну перевагу «моряків» над тим чи іншим супротивником. Наприклад, з «Волинню» цей баланс виглядає дуже привабливо - 14 перемог, 7 нічиїх та 3 поразки. Однак зараз одесити відстають, забувши про перемоги як такі і вкрай рідко засмучуючи опонентів забитими голами. Зокрема, і в останньому побаченні пари навесні в Луцьку гості не забили, але отримали результативну нічию завдяки автоголу лучан. Продовжувати розраховувати на автоголи, мабуть, не варто. Тому Олександр Бабич мав час для підсилення командної гри, проте вже добре відомому складі, де переважно молодь. Саме в ході підготовки до прийому лучан «Чорноморець» поступився (0:2) старому знайомому – Роману Григорчуку, який привозив в Україну азербайджанську «Габалу».

У свою чергу, «Волинь» тихою ходою знаходиться на рівні 3-5-ї команд змагань і на куражі цілком здатна закріпитися в групі лідерів, що в подальшому може допомогти поставити перед колективом більш конкретні завдання, ніж це відбувалося протягом останніх років.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається "Волинь", на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 2,03 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 3,46 до 1, а на перемогу одеситів - 4 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Волинь" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.