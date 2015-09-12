"Динамо" і "Дніпро" здобули перемоги у матчах Прем'єр-ліги

У Києві та Запоріжжі завершилися матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в яких київське "Динамо" обіграло "Олександрію" з рахунком 3:0, а дніпропетровський "Дніпро" був сильнішим запорізького "Металурга" - 4:1.

Гра в Києві тримала в напрузі вболівальників тільки в перші півгодини. А потім, протягом 5-ти хвилин кияни забили два голи. На 33-й хвилині рахунок відкрив Денис Гармаш. Його партнер по команді Данило Сілва виконав навіс і Гармаш ударом головою відправив м'яч у сітку. Шансів у воротаря "Олександрії" Андрія Новака не було. А на 38-й хвилині перевагу киян збільшив Домагой Віда. Після низової передачі Андрія Ярмоленка з кутового Віда щокою в дотик переправив м'яч під дальню штангу. А вже в самій кінцівці гри, на 90+4 хвилині рахунок до розгромного довів Данило Да Сілва. Атака "Динамо" правим флангом завершилася передачею Ярмоленко, після якої Сілва відправив м'яч точно в дальній кут воріт - 3:0.

А в "дніпровському дербі" в Запоріжжі "Дніпро" вже в першому таймі довів свою перевагу до великої. На 11-й хвилині рахунок відкрив Євген Селезньов, на 24-й півзахисник "Дніпра" зробив дубль, реалізувавши пенальті, а на 39-й Руслан Ротань довів рахунок до 3:0. Після перерви Едмар на 68-й хвилині довів рахунок до 4:0, а через 3 хвилини, на 71-й, Валеріане Гвілія забив гол у складі "Металурга" - 4:1.

В ще одному матчі дня донецький "Олімпік" програв ужгородській "Говерлі" з рахунком 0:1.

Таким чином, у турнірній таблиці в "Динамо" - 19 очок, донецького "Шахтаря" - 16, "Дніпра" - 14,

7-й тур чемпіонату України завершиться трьома матчами у неділю, 13 вересня.