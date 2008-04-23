Роналду на третій хвилині гри з Барсою не забив пенальті

Розпочався другий півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА між Барселоною і Манчестер Юнайтед.

На другій хвилині матчу МЮ заробив штрафний метрів за 30 від воріт суперника. Роналду пробив, м`яч зачепивши стінку, пішов на кутовий. Після подачі кутового Роналду пробивав головою і влучив в руку захисникові. Пенальті! І... штанга. На третій хвилині матчу Кріштіану Роналду не забиває пенальті.

Нагадаємо, що вчора інші два учасники півфінального етапу "Челсі" і "Ліверпуль" зіграли внічию 1:1.