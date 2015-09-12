В Києві дано старт Всеукраїнському Олімпійському уроку

Грандіозне спортивне свято, ініційоване Національним олімпійським комітетом України спільно з Міністерством молоді та спорту України, Міністерством освіти і науки України за підтримки міських і обласних держадміністрацій, вже водинадцяте завітало до столиці нашої країни. Цьогоріч традиційно на любителів спорту та активного способу життя чекала насичена та цікава програма.

Старт Всеукраїнському Олімпійському уроку дав символічний шкільний дзвоник. Більш ніж 60 спортивних міні-майданчиків з олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту гостинно приймали усіх бажаючих випробувати власні сили під керівництвом відомих атлетів.

«Беручи початок в Києві, Олімпійський урок традиційно крокуватиме всіма куточками нашої країни. Вже за доброю традицією він відкриє для кожного унікальний світ спорту, розповість про історію олімпійського руху, дасть можливість поспілкуватися з видатними спортивними особистостями», - сказав під час свята президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Разом з уславленими олімпійцями – Наталією Добринською, Оленою Костевич, Олексієм Торохтієм, Іриною Мерлені, Анною Сорокіною, Оленою Говоровою, Іллею Квашою, Вікторією Терещук та іншими любителі спорту взяли участь у розминці Do like Olympians та олімпійському флеш-мобі.

Після цього, окрім майстер-класів з різних видів спорту, для гостей свята – дорослих та маленьких – були влаштовані численні конкурси, естафети, вікторини, розіграш олімпійських сувенірів.

Стартувавши в Києві, Олімпійський урок тепер піде в регіони нашої країни, де тисячі школярів отримають можливість познайомитися та поспілкуватися з олімпійськими чемпіонами й призерами, видатними спортсменами та тренерами, більше дізнатися про історію олімпійського руху, його ідеї та принципи, загартувати себе не лише фізично, а й інтелектуально.