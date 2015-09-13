Бокс, останній бій Флойда Мейвезера, Мейвезер - Берто: онлайн-відеотрансляція

Кращий боксер світу 38-ми річний американець Флойд Мейвезер-молодший свій заключний бій у кар'єрі проведе на арені MGM Grand (Лас-Вегас) проти свого співвітчизника 31-го річного Анре Берто. У зустрічі будуть розіграні чемпіонські пояси WBC і WBA Super в напівсередній вазі які належать Мейвезеру.

За 19 років на професійному ринзі Мейвезер переміг у всіх 48-ми проведених поєдинках (з яких 26 – нокаутом), він вважається кращим боксером незалежно від вагової категорії.

"Я знову готовий вийти в ринг 12 вересня і, знову довести всьому світу, що я "Кращий у світі", - заявив Флойд. - Я завжди показую бокс найвищого класу, і поєдинок проти Андре Берто не стане винятком. Він молодий сильний боксер, який горить бажанням нокаутувати кращого в світі. Сорок вісім вже намагалися це зробити, і 12 вересня в моєму послужному списку з'явиться 49-й".

На думку багатьох експертів, які вважають, що Берто найслабший суперник Мейвезера за останні десять років, 31-річний Анре Берто заявив: "Я збираюся набити йому морду. І вам краще повірити в те, що мені під силу виграти у Мейвезера. Мене не хвилює, що іншим боксерам цього не вдалося зробити. Хтось опиниться в нокауті, і цим "хтось" буду не я".

В андеркарті боксерського вечора чемпіон WBO в першій легкій вазі Роман Мартінес проведе реванш з Орландо Салідо, а чемпіон WBC у другій середній вазі Баду Джек проведе перший захист свого титулу проти офіційного претендента Джорджа Гроувза.

Чи вдасться Андре Берто відправити найбагатшого, епатажного та зухвалого Флойда Мейвезера "на пенсію" з першою поразкою? Дивіться на УНІАН 13 вересня о 3:00. ТВ-трансляція на телеканалі "2+2".