Українка Гергель стала чемпіонкою світу з боротьби

В Лас-Вегасі (США) завершилися змагання з жіночої боротьби в рамках чемпіонату світу, де у ваговій категорії до 60 кг чемпіонкою стала українка Оксана Гергель, повідомляє офіційний сайт змагань.

У фіналі українка здолала Церенчимед Сухегійн з Монголії. Бронзові медалі завоювали Джанан Манолова з Болгарії і Лейг Джейніс з США.

Також в ніч на суботу за київським часом відбулися змагання в чотирьох вагових категоріях у чоловіків у вільній боротьбі. Українці тут вибороли дві бронзові нагороди - Павло Олійник у ваговій категорії до 97 кг., а Василь Шуптар у категорії до 61 кг

Таким чином, на рахунку збірної України вже 9 нагород чемпіонату світу - 2 золота, 1 срібло та 6 бронзових медалей. Команда знаходиться на 5-му місці в медальному заліку після збірних Росії (3-2-5, 10), Японії (3-1-1, 5), США (3-0-2, 5) та Азербайджану (2-2-3, 7).

Раніше чемпіоном світу також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з боротьби проходить з 7 по 13 вересня.