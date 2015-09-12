УПЛ, 7-й тур, "Металург" - "Дніпро": онлайн-відеотрансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 7-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Металург" приймає на своєму полі дніпропетровський "Дніпро".

У цьому матчі зійшлися команди, які займають на даний момент 4-е і останнє, 14-е місця в турнірній таблиці.

В останні дні саме «Металург» вийшов в лідери за кількістю новин про клуб після оголошення керівництвом про припинення фінансування з 1 жовтня. Це ще не означає припинення участі у змаганнях, однак і не додає впевненості і без того нестабільним за спортивними показниками запоріжцям. У попередніх 6 матчах команда набрала лише 2 очки Втім, налаштуватися на «Дніпро» ніколи не було важко, адже це дніпровське дербі, яке в регіоні викликає підвищений ажіотаж.

У свою чергу, команда Мирона Маркевича після пошкодження Євгена Селезньова залишилася на деякий час без досвідчених номінальних нападників, проте універсальність сучасного футболу повинна непомітно залагодити цей недолік. Хоча в суперництві географічних сусідів вже давно перемагають виключно дніпропетровці, останні 4 виграши далися їм складніше, ніж можна було очікувати – з мінімальним рахунком.

Протилежні серії суперників тривають приблизно однаковий час: «Дніпро» не програє у гостях після 17 травня, «Металург» же ніде не може перемогти на тиждень довше.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається гостьова команда, на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,20 до 1. У той же час, на нічию ставки приймаються з розрахунку 5,68 до 1, а на перемогу "Металурга" - 12,54 до 1.

Матч "Металург" - "Дніпро" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.