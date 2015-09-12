УПЛ, 7-й тур, "Динамо" - "Олександрія": онлайн-відеотрансляція

Сьогодні в Києві проходить матч 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на полі НСК "Олімпійський" "Олександрію".

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають на даний момент 2-е і 11-е місця в турнірній таблиці.

Не варто говорити про те, що можливості суперників далеко не однакові, а попередні очні матчі не містили ніякої інтриги - 6 перемог "Динамо" в 6 матчах із загальною різницею голів - 19:1. Наскільки олександрійці залишилися зручними опонентами, доведеться доводити Сергію Реброву і гравцям, які в основному з підопічними Володимира Шарана ще не знайомі. У столичної команди практично кожен гравець знаходиться під постійним наглядом преси і глядачів, тоді як «Олександрія» використала чергову паузу в змаганнях для усунення недоліків гри в попередніх турах - всього 5 очок в 6 матчах. Заради цього колектив провів виїзний спаринг з криворізьким «Гірником» і зустрів серйозний опір – 0:0.

«Динамо» після першої втрати очок у сезоні навряд чи стане економити сили, навіть чудово пам'ятаючи про майбутню зустріч з «Порту» в Лізі Чемпіонів УЄФА. Адже зараз лідером таблиці є донецький "Шахтар", який напередодні розгромив харківський "Металіст" (5:0) й зрівнявся з киянами за набраними балами - по 16. За додатковими показниками гірники вийшли на 1-е місце. Тому перевірка сил повинна стати по-справжньому бойовою, коли гостям не варто розраховувати на горезвісну недооцінку новачка.

На котируваннях букмекерських контор у матчі "Динамо" - "Олександрія" явним фаворитом вважається столична команда, на перемогу якої ставки приймаються з коефіцієнтом 1,13 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 6,93 до 1, а на перемогу гостей - 16,64 до 1.

Матч "Динамо" - "Олександрія" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.