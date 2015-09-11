"Шахтар" з розгромним рахунком обіграв "Металіст"

Рахунок в матчі був відкритий вже на 35-й хвилині Ракицьким, потім дубль у ворота харків'ян оформив Тейшейра (40, 61 - з пенальті). У другому таймі голи "Металісту" забили Кучер - на 53-й хвилині і, під кінець матчу, Гладкий (80-та хвилина).

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Попередження в матчі отримали Довгий, Рудика - Ракицький, Тайсон.

Склади команд:

"Металіст": Погорілий, Рижук, Курилов, Путівцев, Нойок, Ковальчук, Довгий, Рудика, Лепа, Прийомов (Зубейко, 65), Бесєдін (Куліш, 37)

"Шахтар": Пятов, Кобін, Кучер, Ракицький (Ордець, 62), Азеведо, Степаненко (Коваленко, 62), Фред, Тейшейра, Тайсон, Марлос (Бернард, 62), Гладкий.