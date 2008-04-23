Московський ”Спартак” запускає власний телеканал

ФК "Спартак" спільно з компанією "Telecom Express" створив власний телеканал, повідомляється офіційному сайті клубу.

Найближчим часом на клубному ТБ почнуться прямі ефіри з матчів молодіжної першості країни, ключових зустрічей юнацьких команд "Спартака", повторюватимуться кращі матчі минулого, ну і, звісно, інтерв`ю тренерів, гравців, ветеранів, а також поточні новини. Наразі клубний телеканал "Спартак-ТБ" працює в тестовому режимі. Аналогічних проектів у інших російських клубів немає.