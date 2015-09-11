Чемпіон світу Беленюк розповів про підготовку борців в Україні
Умови підготовки борців залишають бажати кращого, але наразі не все так погано, тому боротьба як вид спорту не вимагає великої матеріально-технічної бази.
Про це в інтерв'ю УНІАН сказав чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк. "У нас була хороша база в Криму, але зараз її нестало. Тому тренуємося на базі в Конча-Заспі", - сказав спортсмен.
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На питання про те чи допомагають борцям спонсори, Жан Беленюк відповів, що завжди допомагають. "Є колишні борці які зараз успішні бізнесмени. Вони вірять в нас і вкладають гроші", - зазначив борець.
На питання про зарплатню спортсмена Жан Беленюк відповів, що вона становить 2500 грн ставка, "але в нас як правило півставки". "На рахунок премій - це 25 тис. грн за звання чемпіона Европи", - додав спортсмен.
Крім цього, спортсмен поділився планами на найближче майбутне. За його словами відпочивати після перемоги на Чемпіонаті світу, який пройшов у Лас-Вегасі, йому довго не доведеться, тому що стартує Бундесліга - це комерційні змагання, в яких він буде брати участь.
Крім цього, Жан Беленюк поділився враженнями від самого Чемпіонату світу. "Ми приїхали до Лас-Вегаса за 2 тижні до змагань, тому нам вдалось добре підготуватися", - повідомив він. Говорячи про підтримку, борець зазначив, що у фіналі його підтримувало дуже багато людей. "Підтримувала не тільки певна група людей, але й американці, які скандували Юкрейн, Юкрейн", - сказав спортсмен.