Рим став шостим містом-претендентом на проведення Олімпійських ігор 2024 року

У п'ятницю мер Риму Ігнаціо Марино та президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго підписали контракт на участь у боротьбі за право проведення Ігор-2024, повідомляє ТАСС з посиланням на АР.

У середу аналогічну заявку подав німецький Гамбург.

На проведення Ігор претендують також офіційно претендують Париж (Франція), Торонто (Канада), Лос-Анджелес (США), Будапешт (Угорщина).

Крім того, в найближчі дні свою заявку повинен офіційно оформити місто-організатор перших в історії Європейських ігор-2015 Баку (Азербайджан).

Прийом заявок на проведення Олімпійських ігор 2024 завершиться 15 вересня. У квітні-травні 2016 року МОК остаточно затвердить число міст-кандидатів, які претендують на організацію змагань. Рішення про місце проведення Ігор-2024 МОК прийме в 2017 році.