МВС заборонило проведення матчу "Чорноморець" - "Волинь" в Одесі - ЗМІ

Таке рішення було прийнято правоохоронцями у зв'язку з, на їх думку, "неспокійною обстановкою в місті" і запланованим в Одесі в найближчі вихідні маршем прихильників Правого сектора і "Автомайдану", повідомляє UA-Футбол з посиланням на свої джерела.

Раніше місцева міліція затримала лідерів одеських "Автомайдану" і "Правого сектора" Євгена Резвушкіна і Сергія Стерненко, чим викликала хвилю протестів. Активісти були звільнені рішенням суду, заявивши, що не мають наміру припиняти свою діяльність.

У другій частині сезону-2014/2015 в Одесі за розпорядженням МВС не проводилися футбольні матчі, хоча в той самий час в місті проходили концерти та інші масові заходи.

Матч "Чорноморець" - "Волинь" має відбутися в Одесі 13 вересня. Початок гри о 17.00.