«Динамо» (Київ) у збитках

ВАТ «Футбольний клуб «Динамо» Київ» у 2005 році збільшив збиток на 29,28% – до 29 млн. 8,5 тис. грн.

Про це сказано в повідомленні клубу про проведення загальних зборів акціонерів, опублікованому в газеті «Хрещатик» від 21 липня ц.р.

На загальних зборах акціонерів, призначених на 7 вересня, планується затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність товариства, а також його дочірніх підприємств за 2005 рік. Крім того, планується затвердити договір із реєстратором іменних цінних паперів ФК «Динамо» Київ».

Довідка УНІАН. У вересні 2005 року рішенням загальних зборів акціонерів закрите акціонерне товариство "ФК "Динамо (Київ)" було реорганізовано у відкрите акціонерне товариство. За даними ТОВ "Регістр", президент клубу Ігор СУРКІС володіє 85,897% акцій ЗАТ "ФК "Динамо" (Київ)", голові наглядової ради клубу Валентину ЗГУРСЬКОМУ належить - 10,99% акцій.