Українські гімнастки завоювали три бронзові медалі за один день чемпіонату світу

В Штуттгарті (Німеччина) триває Чемпіонат світу з художньої гімнастики, в рамках якого розіграні три комплекти медалей в індивідуальних та командних змаганнях, повідомляє офіційний сайт змагань.

У всіх трьох дисциплінах 3-е місце зайняли представники України.

У командних змаганнях українки Ганна Різатдінова, Вікторія Мазур і Елеонора Романова набрали в сумі 141,196 бали. Наші грації поступилися лише 0,118 бала команді Білорусі. Чемпіоном стала збірна Росії (148,990).

У фіналах індивідуальних вправ Різатдінова отримала від суддів 18,566 бали за вправу з булавами і 18,383 - за вправу зі стрічкою. Чемпіонкою в обох видах програми стала Яна Кудрявцева з Росії, а срібло завоювали її співвітчизниці Олександра Солдатова (булави) і Маргарита Мамун (стрічка).

Таким чином, на рахунку збірної України вже 4 бронзові медалі ЧС. Раніше Різатдінова здобула бронзу у вправі з обручем.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить в Штуттгарті з 7 по 13 липня.