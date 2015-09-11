Українки завоювали дві бронзові медалі ЧС у жіночій боротьбі

В Лас-Вегасі (США) триває Чемпіонат світу з боротьби, в рамках якого у жіночій боротьбі українки Тетяна Кіт і Юлія Ткачук завоювали бронзові нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

У ваговій категорії до 55 кг. в сутичці за третє місце Кіт виявилася сильнішою Катерини Гончар-Янушкевич з Білорусі - 5:0. Чемпіонкою світу в цій категорії стала американка Хелен Луїс Мароуліс, яка здолала у фіналі Ірину Ологонову з Росії - 11:0.

У свою чергу, у ваговій категорії до 63 кг. Ткач зуміла перемогти канадку Бракстон Реї Стоун - 6:5. Чемпіонкою світу стала Батцецег Соронзонболдин з Монголії, яка у фіналі взяла верх над китаянкою Лань Чжан - 2:0.

Таким чином, на рахунку збірної України вже 6 нагород - 1 золото, 1 срібло та 4 бронзи.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боротьби проходить у Лас Вегасі з 7 по 13 вересня.