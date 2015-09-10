Збірна України програла Бельгії і не зуміла вийти в плей-офф Євробаскету

У Ризі (Латвія) завершився матч останнього туру групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України програла команді Бельгії - 71:79, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці припинили виступи на турнірі, не вийшовши у плей-офф.

Українці потужно провели стартовий відрізок гри і за підсумками першого періоду створили собі цілком комфортну перевагу в 5 очок - 19:14. Тим не менш, розвинути цей успіх підопічні Євгена Мурзіна не змогли. У другій чверті суперник вирівняв становище і навіть зумів трохи скоротити відставання в рахунку - 21:20.

Після великої перерви вже бельгійці заволоділи ініціативою і за 2 хвилини 17 секунд до кінця третьої 10-хвилинки довели свою перевагу до 7 очок (47:54). У підсумку, чверть закінчилася з рахунком 24:15 на користь "червоних", а загальна перевага бельгійців становила 5 балів - 59:54.

У заключному періоді, в самому початку бельгійці потужно спуртували - 11:2, що суттєво вплинуло на результат усього матчу.

Зазначимо, що дабл-даблом у цій грі відзначився Кирило Фесенко, на рахунку якого 20 набраних очок і 11 підбирань.

Таким чином, за підсумками групового турніру на рахунку збірної України 1 перемога при 4 поразках і команда не зуміла вийти в плей-офф - 1/8 фіналу.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 проходить з 5 по 20 вересня.