Євробаскет-2015, 5-й тур, Україна - Бельгія: онлайн-відеотрансляція

Суперником збірної України по вирішальній грі групового етапу стане команда Бельгії, нагадує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

В останні роки бельгійці стали одним із наших найстабільніших суперників. З ними ми були в одній групі на ЄвроБаскетах 2011 і 2013 і обидва рази перегравали їх. Загалом же стосунки в офіційних матчах між нашими збірними 4:2 на користь України.

Збірна Бельгії – міцний середнячок. Має своїх зірок європейського масштабу як Аксель Ервель і Сам ван Россом, має хорошого досвідченого тренера, який працює зі збірною вже 10 років поспіль, має підбір добротних гравців, які грають переважно у місцевих топових клубах (Остенде, Шарлєруа), а чемпіонат Бельгії входить до 10 найсильніших у Європі. А натуралізований гравець Метт Лойєскі представляє «Олімпіакос».

Тренер та гравці збірної України поділилися враженнями напередодні вирішальної гри.

Головний тренер збірної України Євген Мурзін: «Не повинно стояти питання – втомилися ми чи ні, у нас одна гра, в якій потрібна перемога. Тому всі свої сили потрібно віддати. Ми маємо всю інформацію стосовно Бельгії, дивилися їхній сьогоднішній матч, провели повністю скаутинг. Єдина складність – відновлення, адже у нас дуже мало часу, завтра матч о 15:30, і ми не маємо тренування, щоб підготуватися. Є проблеми в сенсі мікротравм. Рендлу зараз роблять рентген. Джером сказав, що попри будь-яку травму, він гратиме. Я вірю, що він гратиме. Налаштовуватимемося лише на перемогу».

Капітан збірної України Кирило Фесенко: «Чи вдасться зберегти сьогоднішній настрій? Це дуже важливо. Після Литви був дуже непоганий емоційний сплеск, однак потім – жорсткий провал у грі з Чехією. Бельгію ще не розбирали детально, але дивилися раніше, плюс ми з нею кожен ЄвроБаскет граємо. Якщо вийдемо з таким же настроєм, як сьогодні, з самого початку матчу, все буде гаразд».

Гравець збірної України Олександр Мішула: «Завтра потрібно віддаватися повністю. В збірній Бельгії задні гравці чималого зросту, міцні, можливо гратимуть униз, у нас Рендл невисокого зросту, я теж. В збірній Бельгії, до речі, немає такого великого, котрий зможе протистояти нашому Кирилу Фесенку. Порівняно з ЄвроБаскетом 2013, в збірній Бельгії змінилися чимало гравців. Спогади, звісно, є з того часу, вони хороші, але минуле потрібно забувати, це стосується і трьох програних поєдинків на ЄвроБаскеті 2015, розібрати помилки і рухатися далі. Завтра ми можемо перемогти за рахунок бажанні, самовіддачі на сто відсотків, треба рухати м’яч, грати командно».

Матч Україна - Бельгія розпочнется о 15.30 за київським часом. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.