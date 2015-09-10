Львів`яни про своє ставлення до "Шахтаря": Нас все парафинят! (відео)

13:23, 10 вересня 2015
Спорт
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Мешканці Львова висловили своє ставлення до донецького клубу.

shakhtar.com

Донецький «Шахтар» близький до того, щоб відмовитись грати домашні матчі у рамках української Прем`єр-ліги на «Арені-Львів», нагадує Громадське ТБ.

Керівництво «гірників» та й самі футболісти не один раз заявляли, що команду погано підтримує львівський вболівальник.

Але чи справді це так - з'ясовував Володимир Мула у історичному центрі старого Львова.

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