Людмила Оляновська та Богдан Бондаренко визнані найкращими легкоатлетами серпня в Україні

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ (Федерації легкої атлетики України), представників ЗМІ та вболівальників у соцмережі, повідомляє прес-служба ФЛАУ.

В обох номінаціях - серед жінок та чоловіків - цілком прогнозовано перемогли головні герої чемпіонату світу, який відбувся 22-30 серпня в Пекіні (Китай).

В усіх групах респондентів переважна кількість голосів була віддана бронзовій призерці змагань зі спортивної ходьби на дистанції 20 км Людмилі Оляновській та срібному призеру у стрибках у висоту Богдану Бондаренку.

Для Бондаренка це друга подібна перемога, адже його було визнано найкращим атлетом країни за підсумками травня 2015-го року. Окрім того, Богдан Бондаренко став найкращим вітчизняним спортсменом серпня за версією НОК України.