Збірна України виграла у Латвії матч Євробаскету

У Ризі пройшов матч 4-го туру групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України зустрічалася з командою Латвії і виграла в однієї з господинь турніру з рахунком 75:74, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці істотно поступилися суперникам лише в першій чверті, яка завершилася з рахунком 21:14 на користь прибалтійської команди. А в подальшому підопічні Євгена Мурзіна зуміли переломити хід матчу, і в другій чверті майже наздогнали суперника в рахунку - 18:24.

У другій половині на майданчику були в основному "гойдалки", коли суперники не могли суттєво відірватися в рахунку один від одного, а у вирішальний момент більше пощастило українцям, які отримали перевагу в 1 очко.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став Кирило Фесенко, на рахунку якого 21 очко. У Олександра Липового 15 балів, американця з українським паспортом Джерома Рендла - 11.

Таким чином, на рахунку збірної України 1 перемога при 3 поразках і команда зберігає шанси на вихід в плей-офф змагань. Для цього завтра, 10 вересня, збірній України необхідно обов'язково обіграти команду Бельгії в заключному матчі групового турніру.

Згідно з регламентом змагань, 6 команд в групі проводять круговий турнір - по п'ять ігор. Чотири кращі команди виходять з групи в плей-офф, де продовжують боротьбу за медалі.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2015 проходить з 5 по 20 вересня.