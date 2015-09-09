Євробаскет-2015, 4-й тур, Латвія - Україна: онлайн-відеотрансляція

Сьогодні в Ризі проходить матч 4-го туру чемпіонату Європи з баскетболу, в якому суперником збірної України є команда-господар групового етапу збірна Латвії.

Цей матч може стати визначальним у подальшій долі команди на нинішньому Євробаскеті.

Після 3-х турів змагань у збірної України останнє 6-е місце в турнірній таблиці. Команда програла всі три матчі суперникам з Литви, Естонії і Чехії. При тому, що відразу 4 команди (Литва, Чехія, Бельгія та Латвія) мають в активі по 2 перемоги при 1 поразці а \збірна Естонії, що займає 5-е місце, здобула 1 перемогу при 2 поразках. Враховуючи той факт, що до кінця групового турніру залишилося 2 тура, а в плей-офф виходять по 4 кращі команди з кожної групи, українцям необхідно обов'язково вигравати обидва матчі. Будь-яка наступна поразка автоматично залишить команду за бортом 1/8 фіналу.

Втім, досить велика ймовірність того, що збірна України вже сьогодні достроково припинить боротьбу за потрапляння в плей-офф турніру і останній матч групового етапу - 10 вересня, проти Бельгії, вже не буде мати для команди Євгена Мурзіна ніякого турнірного значення.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом сьогоднішнього матчу вважається збірна Латвії, ставки на перемогу якої приймаються з коефіцієнтом 1,25 до 1. У той же час, на перемогу українців можна поставити з розрахунку 4,55 до 1, а на нічию - 14 до 1.

Матч Латвія - Україна розпочнеться о 18.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".