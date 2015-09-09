Тренер збірної України з футболу Фоменко: Свої принципи команда міняти не буде

Головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко прокоментував гру своїх підопічних в важливому матчі проти збірної Словаччини, зазначивши що свої принципи збірна міняти не буде.

"Будь гра зі Словаччиною першою з двох за ці кілька днів, нам було б легше вирішити задачу. Але коли мова йде про другий матч, то сили вже не ті. Гравці виключно за рахунок характеру виконували те, що від них вимагалося. А у суперника деякі футболісти пропускали поєдинок з Іспанією через перебір карток, деякі рано були замінені. У підсумку вони були свіжішими. Це і є головна причина того, що нам не вдалося перемогти", - зазначив головний тренер української команди.

"Ми грали не так швидко, створювали якісь напівмоменти, але дотиснути не змогли. Напевно, приймали не ті рішення. Де треба було віддавати, гальмували розвиток атаки, де можна було обігрувати індивідуально, віддавали передачі. Але серйозних претензій до хлопців у мене немає - вони виконали великий обсяг роботи. У когось браку було більше, у когось менше, але на суд громадськості я це виносити не буду", - додав Фоменко.

Говорячи про шанси команди на потрапляння напряму у фінальний турнір, Фоменко зауважив: "Що тепер? Ви ж знаєте - шанси є завжди, навіть коли їх немає. Ми намагаємося в кожному матчі грати по максимуму, на перемогу. Інша справа, що іноді це у нас виходить, іноді - ні. Але наші принципи стосовно до матчів з Македонією та Іспанією ми змінювати не будемо".

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України зіграла внічию матч відбіркового циклу Євро-2016 проти команди Словаччини (0:0) і практично втратила шанси посісти підсумкове 2-е місце в групі і безпосередньо пробитися в основний турнір.