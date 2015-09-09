Бондаренко і Плотіцина стали переможцями міжнародних легкоатлетичних змагань у Роверето

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Бондаренко виграв змагання зі стрибків у висоту. Після двох невдач на 2,28 м він з першої спроби подолав переможні 2,31. Трійку найкращих замкнув ще один українець, Дмитро Яковенко, результат якого 2,17 м.

На цих змаганнях Бондаренко намагався здолати також висоту 2,36 см., але кожна із трьох спроб виявилася невдалою. "Це було непогано, але я був би щасливіший, якби здолав планку на висоті 2,36. й побив рекорд цього турніру, встановлений Троєм Кемпом у 1991 році. Проте, сезон вже закінчується, відчувається втома. Хоча, попереду в мене ще змагання у Варшаві", - зазначив Бондаренко після завершення змагань.

У свою чергу, Плотіцина перемогла з бігу на 100 метрів з бар’єрами. Дистанцію вона подолала за 13,13 с.