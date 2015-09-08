Гімнастка Різатдінова здобула "бронзу" Чемпіонату світу у вправі з обручем
23:05, 08 вересня 2015Спорт
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В Штуттгарті завершилися перші фінальні змагання.
Різатдінова здобула бронзу ЧС у вправі з обручем / noc--ukr.org
У Штуттгарті (Німеччина) завершилися фінальні змагання чемпіонату світу з художньої гімнастики у вправах з обручем і м'ячем, де в першому фіналі бронзову медаль завоювала українка Ганна Різатдінова, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка отримала за свою програму від суддів 18,583 бали.
Краще в цей вечір свою програму виконали тільки представниці збірної Росії. Чемпіонкою світу стала Маргарита Мамун, яка показала підсумковий результат 18,950 бали. Ще одна представниця Росії Олександра Солдатова зайняла 2-е місце - 18,650.
У вправі з м'ячем перемогу здобула інша росіянка Яна Кудрявцева.
Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить в Штуттгарті з 7 по 13 вересня.
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