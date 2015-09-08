Гімнастка Різатдінова здобула "бронзу" Чемпіонату світу у вправі з обручем

У Штуттгарті (Німеччина) завершилися фінальні змагання чемпіонату світу з художньої гімнастики у вправах з обручем і м'ячем, де в першому фіналі бронзову медаль завоювала українка Ганна Різатдінова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка отримала за свою програму від суддів 18,583 бали.

Краще в цей вечір свою програму виконали тільки представниці збірної Росії. Чемпіонкою світу стала Маргарита Мамун, яка показала підсумковий результат 18,950 бали. Ще одна представниця Росії Олександра Солдатова зайняла 2-е місце - 18,650.

У вправі з м'ячем перемогу здобула інша росіянка Яна Кудрявцева.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить в Штуттгарті з 7 по 13 вересня.